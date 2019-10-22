علي المسعود - فيلم (الموت والعذراء ) محاكمة الضحية للجلاد بعد زوال سلطته!!

2019/10/22 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود ما الذي يمكن أن يحدث عندما يقع الجلاد، بعد زوال سطوته، في قبضة الضحية؟، تلك الضحية التي تمَّ تعذيبُها واغتصابها على وقع الرباعية الوترية للنمساوي شوبرت، والتي أسماها " الموت والعذراء "، وكان الجلاد يتلذَّذ على وقع الموسيقى التي يعشقها، وظلت الضحية على مدى خمسة عشر عاماً تعيش في اضطرابها وعذاباتها ورعبها، حتى بعد تنحية الديكتاتور وحاشيته، ومجيء حكومة جديدة سعت إلى فتح التحقيقات في قضايا الذين لقوا......

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