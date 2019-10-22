نائب يكشف عن انقسام في البرلمان بين اقالة الحكومة وحمايتها

2019/10/22 | 22:21

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف تمدن، احمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، ان سبب عدم عقد جلسة لمجلس النواب في الـ24 ...





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