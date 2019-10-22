القبض على 3 متهمين متلبسين بحيازة المخدرات في مناطق متفرقة من بابل

2019/10/22 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالجرم المشهود لحيازتهم المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر المتحدث باسم شرطة بابل العميد عادل الحسيني في بيان تلقت " الغد برس" نسخة منه ، أن "قوة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت إثر كمين أمني بقضاء المسيب شمالي المحافظة من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين وبحوزتهم اكثر من 160 حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة مع أدوات تعاطي مختلفة الأنواع إضافة الى بندقية صيد مع الآت جارحة".

وأضاف أن مفارز الشرطة شمالي الحلة " اعتقلت شخصاً متلبساً وبحوزته 32 قرصا مخدرا".

وأشار الحسيني الى أن "جميع الملقى القبض عليهم تم نقلهم مع الى مراكز الاحتجاز الأمني لاستكمال باقي الإجراءات القانونية".

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