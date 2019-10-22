ترامب يوافق على مساعدات لـ (الخوذ البيضاء) تقدَر بـ 4.5 مليون دولار

2019/10/22 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تخصيص مساعدات لقوات الدفاع المدني السوري المعروفة بـ "الخوذ البيضاء"، تقدر قيمتها بـ 4.5 مليون دولار.

وجاء في بيان البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء "وافق الرئيس دونالد ترامب، بالأمس، على تخصيص مبلغ 4.5 مليون دولار كدعم مباشر لقوات الدفاع المدني السورية في إطار دعم الولايات المتحدة المستمر لعمل المنظمة المهم للغاية في البلاد".

واكتسبت منظمة "الخوذ البيضاء" شهرة بفضل مقاطع الفيديو على الإنترنت، حيث يقوم نشطاء يرتدون زيا مميزا بإنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض.

واكتسبت منظمة "الخوذ البيضاء" شهرة بفضل مقاطع الفيديو على الإنترنت، حيث يقوم نشطاء يرتدون زيا مميزا بإنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مراراً، أن أنشطة "الخوذ البيضاء"، جزء من حملة إعلامية لتشويه سمعة السلطات السورية والجيش السوري.

واتهم مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، في وقت سابق، الحكومة البريطانية برعاية إنشاء وتشكيل التنظيم الإرهابي "الخوذ البيضاء"، وفبركة مشاهد الحوادث الكيميائية في سوريا من أجل استدعاء عدوان عسكري أمريكي أو بريطاني أو فرنسي.

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