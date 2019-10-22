التجمع الشيوعي الثوري - لبنان - لأجل سلطة ديمقراطية علمانية تُخرج لبنان من مأزقه المستعصي الراهن

2019/10/22 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التجمع_الشيوعي_الثوري_-_لبنان الموقف المباشر من الحكومة الحالية—————————————-لا بد من الاستجابة، فوراً، لأحد أكثر مطالب الجماهير اللبنانية المتظاهرة إلحاحاً، ألا وهو رفض كل القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية في اجتماعها في بعبدا يوم الأحد 20 الجاري، وإقالتها فوراً، وتأليف حكومة انتقالية لمدة سنة لا يزيد عدد أعضائها على العشرة فقط.ونحن، في “التجمع الشيوعي الثوري”، نقترح الأسماء التالية: زياد بارود – مروان شربل – د.......

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