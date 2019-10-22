النهج الديمقراطي - البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

2019/10/22 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_الديمقراطي افتتاحية:البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكليتعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية.لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق.عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة......

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