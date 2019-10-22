آمال قرامي - في طرق استقبال مبادرات الشباب

2019/10/22 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي لقد رأى البعض أنّها لا تخرج عن عباءة التوظيف الأيديولوجي إذ أنّ من تجليات الإسلام السياسي الاستحواذ على الفضاء العمومي، و العمل على تغيير معالم المكان «الأليف» والسعي إلى امتلاكه ومعنى هذا أنّ المبادرات هي عمليّة تصرّف الذاكرة الجمعيّة وتشويه مقصودة.وحجّة أصحاب هذا التفسير أنّ هذه الأفعال لا تخرج عن التكتيكات القديمة فهي موصولة إلى الخيمات الدعوية، واستعراض القوة الجسدية في الساحات العمومية وبيع ......

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