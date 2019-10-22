بعثة الأمم المتحدة في العراق تصدر تقريرها عن التظاهرات السابقة وتؤكد وجود تجاوزات كثيرة لحقوق الانسان

2019/10/22 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّدَ تقريرٌ خاصٌّ أعدّهُ مكتبُ حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الثلاثاء، الشواغلَ الرئيسيةَ لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمظاهرات التي جرت في العراق في الفترة من 1 إلى 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث اشارت النتائج المؤقتة التي توصّلت إليها يونامي إلى أن انتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ خطيرةً لحقوق الإنسان ارتُكِبت خلال الاحتجاجات […]

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