اعفاء قادة فرق وضباط كبار من بينهم قائد عمليات بغداد من مناصبهم وفتح مجالس تحقيقية لرتب عليا متورطة باطلاق النار

2019/10/22 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تقريرها النهائي..اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في التظاهرات: اللجنة التحقيقية تؤكد صحة التسجيلات الصوتية لمسؤولين حرضوا على فتح النار صوب المتظاهرين بغداد – الصباح الجديد: قدمت اللجنة الوزارية العليا المكلفة بالتحقيق في كيفية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والمصابين اثناء التظاهرات الأخيرة في بغداد والمحافظات، تقريرها الذي انتهت منه اول امس الثلاثاء الى رئيس ...

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