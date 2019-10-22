الحكومة: لجان متابعة تنفيذ الاصلاحات تنهي عملها خلال 3 أشهر

2019/10/22 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المضي بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام بغداد – وعد الشمري: أكدت الحكومة الاتحادية، أمس الثلاثاء، وضع سقف زمني لعمل لجان متابعة تنفيذ الحزم الاصلاحية، لافتة إلى أن ذلك سيكون خلال ثلاثة أشهر، فيما شددت على مضيها في محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام بغض النظر عن عناوينهم.وقال المتحدث الرسمي للحكومة سعد الحديثي، ...

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