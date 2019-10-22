الدفاع النيابية تبدي استغرابها من عدم شمول المحافظين بالتحقيق في احداث التظاهرات

2019/10/22 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: أبدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الثلاثاء، استغرابها من عدم شمول المحافظين بملف التحقيق بأحداث التظاهرات الأخيرة التي انطلقت في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.وقالت عضو اللجنة إيناس المكصوصي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق بأحداث التظاهرات لم تشمل المحافظين بالتحقيق والتصويت التي خرجت بها ...

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