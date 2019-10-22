العبيدي: التقرير باحداث التظاهرات يسعى للتلاعب بالحقائق والتستر على الجناة

2019/10/22 | 22:52

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بغداد اليوم - بغداد

قال النائب خالد العبيدي، الثلاثاء، إن التقرير باحداث التظاهرات يسعى الى "التلاعب بالحقائق والتستر على الجناة".

وذكر العبيدي في منشور له على صفحته في الفيسبوك، "رأينا الأولي بالتقرير الحكومي المتعلق بسقوط ضحايا التظاهرات هو تقرير يسعى للتلاعب بالحقائق والتستر على الجناة وليس كشفهم".

وأضاف، "لنا وقفة أخرى مع التقرير لاحقا".

وأعلنت لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، التقرير النهائي، بشأن التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، في مطلع الشهر الجاري.

وجاء في التقرير أن " بعض المتظاهرين الذين قبض عليهم في بابل كانوا متهمين بالإرهاب".

وجاء في التقرير أنه "لم تصدر أية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين"، مبينة أن "107 مدنيين استشهدوا وأُصيب 3458 فضلا عن استشهاد اربعة عناصر من القوات الامنية وجرح 363 آخرين في بغداد".

وأشارت الى "استشهاد 7 مدنيين واصابة 107، فضلا عن استشهاد اثنين من افراد قوات الامن واصابة 193 في الديوانية"، لافتة الى "استشهاد 6 مدنيين واصابة 14 فضلا عن اصابة 92 من افراد قوات الأمن في ميسان".

وأضافت: "استشهاد مدني واصابة 7 اخرين فضلا عن اصابة 116 من القوات الامنية في بابل".

واردفت: "استشهاد 4 مدنيين واصابة 226 اخرين فضلا عن اصابة 58 من قوات الامن في واسط"، مضيفة "استشهاد 5 مدنيين واصابة 112 اخرين فضلا عن اصابة 43 من قوات الامن في النجف الاشرف".

وبين أن "الخسائر في صفوف المدنيين سببه الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم وجود ضبط في اطلاق النار من قبل المنتسبين"، مضيفة "كذلك قيام بعض المتظاهرين برمي قنابل المولوتوف باتجاه القوات الامنية ادت لاصابة عدد من المنتسبين".

ونوهت الى "احالة الملف بشكل كامل مع جميع تفاصيله على القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة".

واوصت اللجنة بـ"إعفاء قائد عمليات بغداد والمعاون الامني له وقائد فرقة 11 وقائد فرقة الشرطة الاتحادية الاولى وقائد شرطة بغداد، واعفاء امر اللواء الاول في التدخل السريع وامر فوج الثاني اللواء الاول لرئاسة الجمهورية وامر الفوج الثاني فرقة 11 وامر فرقة مغاوير الشرطة الاتحادية".

وجاء أيضا "اعفاء قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار ومدير مخابرات ذي قار ومدير الامن الوطني، واعفاء قائد شرطة الديوانية ومدير استخبارات ومكافحة الارهاب المحافظة ومدير حماية المنشآت والشخصيات وامر فوج الطوارئ، فضلا عن اعفاء قائد شرطة ميسان ومسؤول حماية مجلس المحافظة ومدير شؤون افواج الطوارئ وامر فوج المهمات الخاصة".

كما اوصت اللجنة بـ"اعفاء قائد شرطة واسط ومدير مخابرات المحافظة ومدير الاستخبارات ومدير الامن الوطني ومدير مكافحة الاجرام، بالإضافة إلى اعفاء قائد شرطة النجف من منصبه ومدير حماية المنشآت وامر افواج الطوارئ في المحافظة".

بغداد اليوم - الديوانية

وصفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة الديوانية، الثلاثاء، نتائج التقرير الذي اصدرته اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث تظاهرات اكتوبر والذي اعفى عدد من قادة الشرطة والضباط بـ "المناسب".

وقال رئيس اللجنة

بغداد اليوم _ بغداد

قال النائب عن كتلة صادقون النيابية، أحمد الكناني، الثلاثاء، إن شركات أميركية هي من قامت بقنص المتظاهرين والقوات الأمنية، خلال الاحتجاجات الأخيرة في بغداد وعدد من المحافظات، فيما دعا الحكومة إلى توسيع التحقيق.

وذكر أحمد

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف تمدن، احمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، ان سبب عدم عقد جلسة لمجلس النواب في الـ24 من الشهر الجاري هو لحماية الحكومة من الإقالة.

وقال الجبوري، خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم عل

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