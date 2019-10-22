كوردستان وبريطانيا يبحثان أوضاع المنطقة ومفاوضات حل

2019/10/22 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني دعم القيادة السياسية لإقليم كوردستان والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي لبرنامج حكومة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، لغرض التوصل إلى حل للمشاكل.

ففي اجتماع بين نيجيرفان بارزاني، وجون ويليكس، سفير بريطانيا في العراق، ناقش الجانبان "الأوضاع الحالية للعراق، وآخر مستجدات وتطورات علاقات أربيل – بغداد، والمفاوضات الرامية لحل المشاكل العالقة"، بحسب بيان لرئاسة اقليم كوردستان.

وذكر البيان إنه "في الاجتماع الذي عقد بأربيل مساء اليوم الثلاثاء، خلال زيارة ويليكس للرئيس نيجيرفان بارزاني للوداع بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية في العراق، حيث قيم رئيس إقليم كوردستان عالياً أعمال ونشاطات ويليكس خلال الفترة الماضية راجياً له التوفيق في مهامه الجديدة".

وفي جانب اخر من الاجتماع تم "التباحث في الأوضاع الحالية للمنطقة وآخر تطورات الوضع في سوريا بصورة خاصة".

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