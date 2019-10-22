البصرة توجه بأستئناف مكافحة الكلاب السائبة في مركز المحافظة والاقضية والنواحي

2019/10/22 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس، محمد طاهر التميمي، اليوم الثلاثاء، اللجنة التي شكلتها الحكومة المحلية لمكافحة الكلاب السائبة الى استئناف عملها بعد انتهاء زيارة الاربعين، وذلك ضمن المبلغ الذي اطلقته المحافظة لمكافحة الكلاب الضالة.

وقال المهندس التميمي في بيان صحفي صادر عن مكتبه الاعلامي، تلقته "الغد برس"، ان "الحكومة المحلية في البصرة كانت قد شكلت في السابق لجنة لمكافحة الكلاب السائبة برئاسة المحافظ ، ودوائر البلدية ، والشرطة ، والمستشفى البيطري ، والزراعة ، والصحة ، والبيئة ، لتتولى بمهمة مكافحة الكلاب الضالة التي اثارت الرعب بين المواطنين".

واشار البيان الى "ايعاز النائب الاول خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بديوان المحافظة ، وحضره مدراء " البيئة والبلدية والزراعة والمستشفى البيطري ، وعدد من مدراء الاقضية والنواحي ، بتشكيل لجان فرعية اخرى مماثلة في الاقضية والنواحي برئاسة القائمقام ، والمركز البيطري ، والبلدية ، ومركز الشرطة ، والزراعة لتقوم بدورها بمكافحة الكلاب السائبة".

وشدد التميمي على "ضرورة استئناف هذه الحملة في المناطق التي تشهد ظاهرة انتشار كبير لهذه الكلاب السائبة ، ويكون موعد انطلاق الحملة من الساعة الثانية عشر ليلا في مركز المدينة ، وفي الساعة الساعة التاسعة ليلا في الاقضية والنواحي ".

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