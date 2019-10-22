أسعار الذهب تستقر مع تفاؤل الأسواق

2019/10/22 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عواصم / رويترز

تراجع أداء الذهب يوم الثلاثاء، بسبب تعرضه لضغوط نزولية بفعل صعود الأسهم الآسيوية المتأثرة بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، لم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1484.86 دولار للأوقية (الأونصة).



كما تماسك الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1487.80 دولار

للأوقية.

ورحبت الأسواق بذلك ودفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للاقتراب من مستوى مرتفع قياسي يوم الاثنين.



كما ربح المؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 0.4 بالمئة يوم

الثلاثاء.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بنهاية الشهر الذي قد يقدم المزيد من الدلائل بشأن التيسير النقدي، ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.58 دولار للأوقية، لتواصل مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي.



وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 886.63 دولار، وربح البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1766.32 دولار

للأوقية.

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