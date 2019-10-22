سوريا: أمريكا نقلت العشرات من نسوة داعش الى العراق

2019/10/22 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت وسائل اعلام سورية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الامريكية نقلت العشرات من نسوة عناصر داعش الى العراق.

وقالت وكالة سانا السورية ان "قوات الاحتلال الأمريكي نقلت 135 امرأة من نساء عناصر تنظيم داعش الارهابي عبر الحوامات، من مخيم الهول بريف الحسكة إلى العراق".

وأشارت الى "انسحاب 30 جندياً من قوات الاحتلال الأمريكية والفرنسية عبر حوامة أمريكية من خربة عدنان بريف المالكية إلى العراق".

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