تركيا تقيل 4 رؤساء بلديات مؤيدين للكورد

2019/10/22 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقالت تركيا 4 رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكورد، وعينت مكانهم مسؤولين حكوميين، حسبما أفاد مكتبا اثنين من حكام الأقاليم.

وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكوردستاني، وأقالت حتى الآن 12 رئيس بلدية من ذلك الحزب منذ الانتخابات البلدية التي أجريت في اذار بسبب صلاتهم المزعومة بـ"الإرهاب".

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي صلات له بحزب العمال الكوردستاني، لكنه لا يعتبره منظمة إرهابية، علما أن الشعوب الديمقراطي هو الحزب الوحيد في البرلمان التركي الذي يعارض عملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا.

هذا، وذكر مكتبا اثنين من حكام الأقاليم أنه تمت إقالة رؤساء بلديات كايابينار، وبسميل، وكوكاكوي، في إقليم ديار بكر، ورئيس بلدية إرجيش في إقليم فان الشرقي، وتعيين مسؤولين إداريين بدلا منهم.

وقالت مكاتب الحكام إن 3 من رؤساء البلديات الأربعة محتجزون حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب، في حين أعلن مكتب مدعي عام ديار بكر أنه تم الإفراج عن رئيس بلدية بسميل السابق.

وأقالت تركيا في أب رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان، وهي ثلاث مدن كبرى فاز فيها حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات.

وقبيل الانتخابات البلدية في اذار، أقالت الحكومة نحو 100 من رؤساء البلديات في مدن يسيطر عليها حزب الشعوب الديمقراطي وعينت مسؤولين حكوميين بدلاً منهم.

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