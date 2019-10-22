إعفاء قائد شرطة النجف من منصبه وتعيين العميد محسن الجابري بديلا عنه بالوكالة

2019/10/22 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بإعفاء قائد شرطة النجف من منصبه وتعيين العميد محسن الجابري بديلا عنه بالوكالة،

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم اعفاء قائد شرطة النجف من منصبه وتعيين العميد محسن الجابري بديلا عنه بالوكالة، لحين تسمية قائد جديد".

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