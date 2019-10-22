ذي قار.. 10 آلاف قطعة أرض للمشمولين بالرعاية والعمل على إنشاء دور واطئة الكلفة

2019/10/22 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أكد محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الثلاثاء، إكمال فرز عشرين ألف قطعة أرض سكنية لشريحة محدودي الدخل، مبيناً أنه تمت تهيئة عشرة آلاف قطعة أرض سكنية في قضاء الناصرية للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.

وذكر بيان للمحافظ تلقت "الغد برس" نسخة منه أن "المشمولين بالرعاية الاجتماعية وغير المستفيدين سابقاً ستكون لهم الأولوية بقطع الأراضي".

وأضاف أنه " تم تخصيص 300 دونم لإنشاء 2000 وحدة سكنية واطئة الكلفة لذوي الدخل المحدود والمشمولين بشبكة الرعاية والمواطنين كافة".

وأعلن المحافظ "شمول جميع الموظفين بقطع الأراضي السكنية وحسب الاستحقاق".

ووجه دائرة العمل بـ "استيعاب الخريجين والباحثين عن عمل بدورات التأهيل المدعومة مالياً"، مؤكداً "صرف 175 ألف دينار للملتحقين بدورات التدريب المهني من الشباب ولكلا الجنسين".

وأعلن المحافظ أيضاً "اعفاء 700 فلّاح من الديون المتراكمة وتزويدهم بالبذور الزراعية للموسم الحالي" ، وتحدث عن "تسهيلات جديدة للحصول على قروض الإسكان من دون فوائد".

وأوعز الدخيلي إلى دوائر المحافظة كافة بـ "التنفيذ الفوري لقرار تحويل الإجراء اليوميين إلى عقود حسب قرار 315"، و "إلزام دوائر المحافظة بتوطين رواتب المتعاقدين أسوة بموظفي الملاك الدائم".

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