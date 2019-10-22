الحلبوسي والمالكي يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة

2019/10/22 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي؛ لبحث آخر مستجدات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.

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