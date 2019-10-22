2019/10/22 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مسؤول أمريكي، الثلاثاء، أن واشنطن سترفع العقوبات المفروضة على تركيا في حال التزمت باتفاق وق...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( واشنطن: سنرفع العقوبات عن تركيا حال التزمت بوقف إطلاق النار في سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( واشنطن: سنرفع العقوبات عن تركيا حال التزمت بوقف إطلاق النار في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).