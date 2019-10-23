تربية ديالى تعلن سحب يد مدير مدرسة متهم بالتحرش بطالبة في خانقين

2019/10/23 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية تربية محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، سحب يد مدير مدرسة متهم بالتحرش بطالبة في قضاء خانقين.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إنه"ردا على ما تناقلته المواقع الالكترونية عن موضوع الحادثة التي تعرضت لها احدى طالبات مدارس قضاء خانقين نود ان ننوه الى ان تربية ديالى اصدرت امرا إداريا بسحب يد مدير المدرسة وتم تكليف مدير جديد".

وأضافت، أن"المديرية بانتظار نتائج التحقيق التي تجري من قبل المحكمة المختصة".

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق من اليوم بأنه" تم اعتقال مدير مدرسة في منطقة علياوة بقضاء خانقين شمال شرقي ديالى، بتهمة التحرش بإحدى الطالبات".

وأضاف خلال حديثه لـ"الغد برس"أن "التهمة من المرجح ان تكون كيدية، لأنه تم التحقيق معه في مديرية الاستخبارات ولم يتم اثباتها وفقا للمؤشرات والمعلومات الاولية المتوفرة"،مبينا انه "من المقرر ان يتم اطلاق سراحه بكفالة".

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