عيسى ربضي - مراجعة كتاب نبوة محمد التاريخ والصناعة. مدخل لقراءة نقدية

2019/10/23 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عيسى_ربضي انا بالعادة لا اقوم بعمل مراجعات لكتب بهذه الصورة التفصيلية لكني اعتقد ان الكتاب مهم ومن المهم ان نعطي فكرة للقارئ العربي حول محتوياته لذا فهذه اقرب الى مراجعة تعريفية منها الى مراجعة نقدية او حتى تحليلية وان اشتملت بعضاً من هذا وذاك.وقد وضعت بعض ما اضفته (بين اقواس) للتوضيح انها رأيي الشخصي لا غير بينما وضعت الاقتباسات الحرفية من الكتاب بين إشارات تخصيص " ".الكتاب يتكون من ثلاثة عشر فصلا......

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