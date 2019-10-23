الرئاسة التركية: اتفاقنا مع روسيا منفصل عن الصفقة مع الولايات المتحدة

2019/10/23 | 00:25

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الرئاسة التركية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا بشأن سوريا، منفصل عن الاتف...





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