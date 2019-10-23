2019/10/23 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار النفط تصعد بدعم من آمال اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

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