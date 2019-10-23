مؤيد عبد الستار - تمخضت الحكومة فولدت فأرا

2019/10/23 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_عبد_الستار ما أن يتجمع بعض الأشخاص في الشارع ويرفعون صوتهم بالاحتجاج على انعدام الخدمات وانتشار الفقر والجهل حتى يجن جنون رجال السلطة الخضراوية ويدب الهلع في قلوبهم ، فمنهم من يهرب باول طائرة الى بلاد العم واق واق ومنهم من يحمل امواله ويختفي بين القرى عائدا لحمى العشيرة والركبان.منذ سقوط العصابة الصدامية تناوبت على السلطة في العراق طغمة بعد أخرى تمارس الخداع بانتخابات مزيفة تبدأ بتزوير ( سانت ليغو) و......

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