دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل السادس/ 5

2019/10/23 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري العربة، الحاملة ابنيّ السيّد نيّو، وصلت إلى الساحة المتسعة الأطراف، المُعرَّفة عند الأهالي باسم زعيم كرد الشام السابق: شمدين آغا، مَن عاش حياةً حافلة بالمجد ثم قضى نحبه، ضريراً معتقلاً، على أثر فتنة عام 1860؛ أي قبل ولادة أيّ من الأخوين.ولو أنّ الوقتَ نهاراً، لكان بالوسع أيضاً رؤيةُ مقامٍ تعلوه قبتين، يحتفي بزعيم آخر من زمن أقدم، ينتصب في الجهة الجنوبية من الساحة.عليكي الصغير، الذي علمنا وعي......

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