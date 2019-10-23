2019/10/23 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كادي_حكمت تبدأُ الروايةُ بوصفِ البطلةِ "يونغ هي" بالمرأةِ العاديةِ جداً، فهي امرأةٌ غيرُ مثيرةٍ ولا ذكيةٍ ولا حتى ذاتِ وظيفةٍ تمنحها مركزاً اجتماعياً مرموقاً أو تهبها الأملَ بذلك.تقررُ "يونغ هي" تغييرَ نظامها الغذائي والتحولَ للنباتيةِ بسببِ "حلمٍ" إذ يستيقظُ زوجها ذاتَ ليلةٍ ليجدها قدْ ألقتْ بكلِّ اللحومِ المخزنةِ في ثلاجتهما بالقمامةِ ، الأمرُ الذي يدفعهُ للشكِ في قدراتها العقلية.تُركزُ الروا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كادي حكمت - الخيار الغذائي وهيمنة الأبوية ملامح أولية في رواية النباتية لهان كانغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كادي حكمت - الخيار الغذائي وهيمنة الأبوية ملامح أولية في رواية النباتية لهان كانغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).