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الدفاع التركية: لا حاجة حاليا لتنفيذ عملية عسكرية جديدة في سوريا


الدفاع التركية: لا حاجة حاليا لتنفيذ عملية عسكرية جديدة في سوريا
2019/10/23 | 01:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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