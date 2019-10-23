2019/10/23 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس الثلاثاء، اسعار الدراسة الموازية ضمن التعليم الحكومي الصباحي الخاص

في الجامعات.

واوضح بيان للوزارة تلقته “الصباح”، أنه حصلت موافقة وزير التعليم العالي قصي السهيل على تحديد أسعار الدراسة الموازية (التعليم الحكومي الصباحي الخاص) بالجامعات، مؤكدا ان الاسعار ستكون موحدة بجميع الجامعات، كاشفا عن تخويل مجالسها صلاحية تحديد أجور دراسية أدنى من المحددة.

وأردف، انه أصبح بالامكان، تقسيط الاجور الدراسية الى دفعتين او اكثر بشرط ان يتم استيفاء جميع الاقساط قبل بدء الامتحانات النهائية، كما سيتم اعفاء الطالب الذي يحصل على الترتيب الاول وبتقدير جيد جدا بالسنة الدراسية الاولى، من الاجور ونقله الى

القناة العامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تحدد أجور الدراسة الموازية بالجامعات كافة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تحدد أجور الدراسة الموازية بالجامعات كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).