المرور تستثني مركبات الأجرة المسجلة سابقاً من تثبيت منظومة الغاز

2019/10/23 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه حسين

قررت مديرية المرور العامة استثناء مركبات الاجرة المسجلة مسبقا من آلية تثبيت منظومة الغاز والاكتفاء بتزويد المسجلة حديثا بتلك المنظومة.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد عمار وليد الخياط في تصريح خاص لـ»الصباح»: إنّ المديرية وعقب الطلبات الكثيرة التي تلقتها المديرية من المواطنين، قررت اعفاء المركبات المسجلة سابقا من الآلية التي اقرتها سابقا بموجب التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء وحصر الامر بالمسجلة حديثا ضمن دوائر ومديريات المرور ببغداد والمحافظات.

وذكر أن المديرية رفعت مقترحا الى رئاسة الوزراء للمصادقة على هذا القرار، شارحة من خلاله الاسباب التي دعت المديرية لاعفاء المركبات المسجلة سابقا من التزود بالمنظومة والتي من اهمها كثرة اعداد المركبات المسجلة في عموم دوائر ومواقع المرور التابعة للمديرية، وقلة الامكانيات المتوفرة لدى الجهات المسؤولة عن تثبيت منظومة الغاز بالمركبات وتأخر عملية انجازها.

واضاف الخياط أن من بين الاسباب التي دعت المديرية لاتخاذ هذا القرار، هو قدم وتهالك العديد من سيارات الاجرة وخطورة تزويدها بهذه المنظومة، فضلا عن عدم تمكن اصحاب تلك السيارات من دفع المبالغ المتعلقة بتثبيت تلك المنظومة على مركباتهم والبالغة 500 ألف دينار.

من جانب اخر، دعا المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وقوانين السير والمرور لتفادي الوقوع في المخالفات وتعرضهم لخطر الحوادث، اضافة الى الغرامات المادية، مشيرا الى ان المواطن يجب ان يعلم ان تلك القوانين والانظمة قد وضعتها المديرية من اجل سلامته وحمايته من

المخاطر والحوادث.

وبين مدير العلاقات والاعلام، ان مديريته ومن خلال الدوريات والمفارز التابعة لها في بغداد والمحافظات، أخذت على عاتقها محاسبة ومعاقبة المخالفين للتعليمات المرورية وكل من يسيء باستخدام الشوارع والطرق التي وجدت اصلا لخدمته وتسهيل عملية تنقله من مكان

الى اخر.

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