انطلاق المرحلة الثانية لإعمار مدينة النمرود الأثرية

2019/10/23 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل/ شروق ماهر

انطلقت المرحلة الثانية في محافظة نينوى، لمشروع انقاذ موقع مدينة النمرود الاثريه في القصر الشمالي الغربي للمحافظة، بينما باشرت بلدية المحافظة اعمال تبليط شوارع ايمن الموصل كافة.

وقال المحافظ منصور المرعيد في تصريح خاص لـ “الصباح”، ان مشروع اعمار مدينة النمرود تم برعاية وزارة الثقافة والهيئة العامة للاثار والتراث، مبينا ان تمويله تم من قبل مؤسسة اسمستون الاميركية، اذ قامت المؤسسة بتدريب جميع الملاكات على عملية الانقاذ والارشفة، اضافة الى الخزن والصيانة، اذ ان المدينة تدمرت على يد عصابات»داعش» الارهابية خلال الحرب.

الى ذلك، باشرت ملاكات مديرية بلدية المحافظة، اعمال تبليط جميع شوارع ايمن الموصل.

وقال مدير البلدية محمد الجبوي، ان ملاكاته باشرت العمل في جميع شوارع ايمن الموصل والتي اغلبها مازالت خارج الخدمة بسبب الحرب على عصابات»داعش»، منوها الى ان مدة اعمال التبليط والاعمار مفتوحة ولم تحدد لحين اكمال تاهيل جميع الشوارع، مبينا انه تم صرف المبالغ على هذا المشروع من صندوق اعمار المحافظة.

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