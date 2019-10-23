العمليات المشتركة: لاتوجد موافقة على بقاء القوات الأميركية في العراق

2019/10/23 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أكدت قيادة العمليات المشتركة، أمس الثلاثاء، أن القوات الأميركية التي انسحبت من سوريا حصلت على الموافقة لدخولها إقليم كردستان لتنقل إلى خارج العراق، مشيرة إلى عدم وجود موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق، بينما تمكنت قيادة الاستخبارات العسكرية، من القبض على اثنين من عناصر ما يسمى بـ”الأمن والحسبة” لمجاميع داعش الاجرامية في الموصل.

وذكر بيان للقيادة، تلقته “الصباح”، إن “بعض وسائل الإعلام والوكالات الخبرية تناقلت تصريحات بخصوص انسحاب القوات الأميركية من سوريا باتجاه

العراق”.

وأوضح، أن “جميع القوات الأميركية المنسحبة من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان لتنقل إلى خارج العراق”، مؤكداً “لا توجد أية موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق”.

في غضون ذلك، تمكنت قيادة الاستخبارات العسكرية، أمس الثلاثاء، من القبض على اثنين من عناصر ما يسمى بالأمن والحسبة لداعش في الموصل.

وافاد بيان لقيادة الاستخبارات، تلقته “الصباح”، بان “مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع فوج مغاوير القيادة، القت القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة ايمن

الموصل”.

وتابع، ان “المطلوبين أحدهما من العاملين بما يسمى بديوان الامن والآخر بديوان الحسبة لعناصر داعش الارهابية قبل التحرير”، مشيراً الى ان “الارهابيين مطلوبان للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة

4 / ارهاب”.

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