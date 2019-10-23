حقوق الانسان تدعو الى إعادة خدمة الانترنت بالكامل

2019/10/23 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

دعت مفوضية حقوق الانسان في العراق ، أمس الثلاثاء، وزارة الاتصالات الى اعادة خدمة الانترنت بشكل كامل .

وذكر عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان تلقته “الصباح”، “ندعو وزارة الاتصالات ومزودي الخدمة الى اعادة خدمة الإنترنت بشكل متكامل بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمواطن اقتصاديا واجتماعيا جراء قطعها”.

وكانت وزارة الاتصالات قد نفت، انباء قطع خدمات الانترنت عن المواطنين يومي الجمعة والسبت المقبلين .

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