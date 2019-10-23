اثيوبيا ومصر تلوحان بـ «خيار الحرب» بسبب سد النهضة

2019/10/23 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيقال رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام آبي أحمد، خلال جلسة استجواب بالبرلمان الإثيوبي، أمس الثلاثاء، إن بلاده على استعداد لحشد ملايين الأشخاص في حال استدعت الحاجة خوض حرب حول سد النهضة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: «يتحدث البعض عن استخدام القوة (من جانب مصر).لكن يجب أن نؤكد أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد».وتابع «إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد ملايين.إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ، فيمكن لآخرين استخدام قنابل.لكن هذا ليس في صالح أي منا».وشدّد على أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد الذي بدأه زعماء سابقون، «لأنه مشروع ممتاز»، على حدّ وصفه.ويتوقع أن يلتقي آبي أحمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على هامش قمة روسية أفريقية في مدينة سوتشي الروسية.بدوره، أكد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي المصري في البرلمان اللواء ممدوح مقلد أن إثيوبيا إذا منعت عن مصر المياه سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل أن تصل الأمور لهذا الحد. ونقلت «RT» عن مقلد قوله، :»لن نصمت إذا منعت إثيوبيا المياه عن مصر، سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل أن تصل الأمور لهذا الحد»، مشيرا إلى أن «تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول حشد الملايين لخوض حرب ضد مصر له أهداف أخرى».وأضاف أن «هذه التصريحات هدفها محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي لجعل الشعب الإثيوبي يلتف حول قيادته السياسية»، مؤكدا أن «مصر لم تعلن أن لديها نية لمحاربة إثيوبيا، وهذا التصريح دعائي قد يكون له أهداف أخرى».

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