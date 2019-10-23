تقرير أحداث التظاهرات: طرد (7) قادة وإحالة (60) مسؤولا إلى التحقيق

2019/10/23 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميسلمت الجهات العليا في التحقيق الرسمي في مقتل وإصابة آلاف المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدها العراق بداية الشهر الحالي، وفيما أقر التقرير بتحريض مسؤولين على ضرب المحتجين، اوصى بطرد (7) من كبار القادة العسكريين واحالة حوالي 60 ضابطا كبيرا الى التحقيق.وأطلقت اللجنة المكلفة بالتحقيق التقرير النهائي لأحدات التظاهرات التي شهدتها بغداد وتسع محافظات جنوبية.واكد التحقيق عدم صدور اي تعليمات من المراجع العليا للدولة باطلاق النار على المتظاهرين، لكنه اشار الى ان بعض المسؤولين الذين لم يذكر اسماءهم ومناصبهم قد فعلوا عكس ذلك. وانتقد التقرير القوات الامنية لاستخدامها القوة المفرطة والرصاص الحي في قتل المتظاهرين وعدم سيطرة قادتها على قواتهم ما سبب في حصول فوضى تسببت في العدد الكبير من القتلى الذي وصل الى 107 قتلى، والجرحى الذين بلغ عددهم 4583 مصابا.واشار تقرير اللجنة الوزارية برئاسة وزير التخطيط نوري الدليمي وعضوية وزيري الدفاع والداخلية وقادة الاجهزة الامنية والاستخبارية والبرلمان ومفوضية حقوق الانسان والدفاع المدني ووزارتي الصحة والعدل الى ان تحقيقاتها شملت الفترة من الاول الى الثامن من الشهر الحالي في العاصمة بغداد و9 محافظات اخرى في ما يخص اطلاق النار على المتظاهرين والاعتداء على القوات الامنية والممتلكات الخاصة والعامة ومقرات القنوات الفضائية والاحزاب.واكد التقرير استخدام القوات الامنية للقوة المفرطة والاطلاق الحي بالرصاص على رؤوس وصدور المحتجين من مسافات قصيرة رافقه ضعف في سيطرة القادة والضباط على تشكيلاتهم العسكرية، ما سبب في فوضى وخروج الاحداث عن السيطرة.واشار التقرير الى قيام متظاهرين باحراق مقرات قنوات فضائية واحزاب اضطر افراد حماياتها لاطلاق النار عليهم فواجهوا القوات الامنية باطلاق قنابل المولوتوف والرصاص الحي في بعض الاحيان، ما تسبب باصابة عدد من عناصرها واحراق عجلاتها ومعداتها.وفي تبرئة للحكومة مما حصل خلال التظاهرات، اكد التقرير عدم صدور اي تعليمات من «المراجع العليا» بإطلاق النار على المتظاهرين وانما المحافظة على سلميتها.لكن التقرير اشار الى ظهور تسجيلات صوتية لمسؤولين لم يحدد هوياتهم او مناصبهم تحرض على ضرب المتظاهرين وقد ثبت بعد التحقيق صحتها وتمت احالتها للقضاء.واشار الى ان القوات الامنية لم تنفذ التعليمات بالحفاظ على سلمية التظاهرات، كما ان عدم الالتزام بحظر التجوال قد ادى الى تجمع المواطنين في مناطق سكنهم ومواجهة القوات الامنية اضافة الى عدم اتخاذ هيئة الاعلام والاتصالات اجراءات ضد القنوات والمواقع الالكترونية التي تبث الكراهية، فضلاً عن اطلاق النار على سيارات الاسعاف وعرقلة نقلها لمصابين الى المستشفيات.واوضح التقرير ان الفوضى التي رافقت التظاهرات كان سببها عدم وجود مناطق مركزية للتظاهرات، وبيّن ان 70 بالمئة من الضحايا اصيبوا برصاصات في الرأس والصدر من مسافة لا تتعدى 50 متراً.وانتقد التقرير الحكومات المحلية في المحافظات التي شهدتها الاحتجاجات، منوهاً الى غايب اي دور لها خلالها وتركها للقوات الامنية وحدها في مواجهة التظاهرات. وقال التقرير ان متوسط اعمار المحتجين كان بين 15 و25 عاماً، مشيرا الى غياب كاميرات المراقبة المفترض ان ترصد مجريات الاحداث.واكد التقرير اعتقال خمسة اشخاص اعتدوا على مقرات قنوات فضائية ثم اطلق سراحهم بكفالة واحيلوا الى التحقيق. واستنتجت اللجنة من تحقيقاتها ضعف في القيادة والسيطرة من قادة وامري القوات الامنية على قواتهم، ما احدث فوضى خرجت عن السيطرة اضافة الى الممارسات السيئة لبعض المنتسبين الامنيين في مواجهة المتظاهرين.واوضحت ان منع القوات الامنية لوصول المتظاهرين الى ساحة التحرير بوسط بغداد قد دفع المتظاهرين الى قطع الطرق اليها مما زاد الامور سوءا. واشارت الى ان بعض المتظاهرين المعتقلين تبين انهم مطلوبون بتهم ارهاب.وشددت التوصيات على ضرورة اكمال تشكيل قوات حفظ النظام التي قررت الحكومة استحداثها مؤخرا والمباشرة بتدريبها وتسليحها لحماية التظاهرات.وقررت اللجنة اعفاء مجموعة كبيرة من القادة العسكريين برتب متقدمة بسبب ما قالت انه فقدانهم السيطرة والقيادة على وحداتهم ومن بينهم: قائد عمليات بغداد ومعاونه الامني، وقائد فرقة المشاة 11، وقائد فرقة الشرطة الاتحادية، وقائد شرطة بغداد، وامر اللواء مشاة 45، ووامر اللواء شرطة 1.كما اوصت اللجنة باعفاء اكثر من 50 قائدا وضابطا في وزارتي الدفاع والداخلية واحالتهم الى مجالس عسكرية تحقيقية لتسببهم في مقتل المتظاهرين.واعتمد تقرير اللجنة على شهادات ميدانية لذوي ضحايا ومصابين وتقارير رسمية حكومية وأجهزة أمنية واستماع الى شهادات حية من قبل المعنيين.وقامت اللجنة بزيارات ميدانية لذوي الضحايا والمسؤولين الامنين في مختلف المحافظات واطلعت على حيثيات وتفاصيل مهمة واستمعت إلى شهادات ادلى بها المعنيون، بمن فيهم الجرحى والمصابون من المدنيين والقوات الأمنية.وكانت العاصمة بغداد و9 محافظات وسطى وجنوبية قد شهدت تظاهرات احتجاج دامية تفجرت في الاول من الشهر الحالي واستمرت أسبوعا للمطالبة بمحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات العامة.

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