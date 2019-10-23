الاتحاد الاوروبي يؤكد دعمه للعراق باعادة اعمار المناطق المتضررة.

2019/10/23 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اكد الاتحاد الاوروبي، اليوم الثلاثاء، دعمه للعراق باعادة اعمار المناطق المتضررة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير التخطيط، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "نوري الدليمي استقبل في ديوان الوزارة، اليوم الثلاثاء، في لقاءين منفصلين السيد "مارتن هوث" سفير الاتحاد الاوربي لدى العراق والوفد المرافق له، والدكتور "أوله دييل" سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة ولاسيما فيما يتعلق بقطاع الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل وتطوير الخبرات الوطنية".

وثمن الدليمي خلال اللقاءين "جهود دول الاتحاد الأوروبي ومساعيها في دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة الاستقرار والتعافي الإعمار"، مؤكداً على "أهمية الاستثمار الأمثل للدعم الدولي في مشاريع حيوية في عموم المحافظات، والاستفادة من الخبرات العراقية وخاصة الشبابية منها".

من جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي "توفيره لكافة سبل الدعم الممكنة للحكومة العراقية، ولاسيما في جهودها لإعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية"، فيما اشاد السفير الألماني من جانبه "بمستوى التعاون بين العراق وألمانيا في مختلف المجالات، مبيناً "استعداد بلاده لتقديم كافة أنواع الدعم للحكومة العراقية والشعب العراقي".

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