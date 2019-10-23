الحكيم للحلبوسي: ندعم التظاهرات السلمية وعليكم إقرار القوانين المهمة

2019/10/23 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مستجدات الاوضاع السياسية وملف التظاهرات ومطالب المتظاهرين.

وقال الحكيم في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "جددنا دعمنا للتظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق، وشددنا على تنفيذ المطالب الخدمية الخاصة بالعمل والخدمات الاساسية".

وأضاف الحكيم "حمّلنا مجلس النواب العراقي مسؤولية اقرار القوانين المهمة التي تحتاجها عملية الاصلاح وتحتاجها الحكومة لتنفيذ المطالب ، فالإصلاح مطلب شعبي وسياسي ،

وزاد بالقول "أكدنا أهمية الحوار بين الكتل السياسية ومناقشة الملفات كافة واهمها تعديل الدستور وقانون الانتخابات".

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