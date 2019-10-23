جلبير الأشقر - الثورة عنوان هذا الزمن… وستبقى

2019/10/23 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر من قلب تونس في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، انطلقت سيرورة ثورية طويلة الأمد عمّت المنطقة العربية بأسرها خلال ما سمّي بالربيع العربي، بالغة مستوى الانتفاضة العارمة في ستة من بلدان المنطقة.وقد أصيبت تلك السيرورة بدءًا من عام 2013 بانتكاسة شاملة رافقها سقوط ثلاث من ساحاتها الرئيسية في أتون حرب أهلية مدمّرة، اعتقد الكثيرون أنها أجهزت على السيرورة بأكملها.فظنّوا أن الشتاء القارس الذي أعقب ربيع الش......

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