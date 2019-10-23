توفيق أبو شومر - اختراع الأبطال

2019/10/23 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر إليكم هذا الخبر الذي شغلَ إسرائيلَ أياما عديدة، حتى كتابة هذا المقال:اعتقلتْ السلطات الروسية في مطار موسكو فتاة إسرائيلية (مسكينة) جميلة، أسمها، نعمة، أو نعماه إسكار، خريجة الدفيئة العسكرية الإسرائيلية، كانت هذه (المسكينة) تنوي زيارة أمها المسجونة منذ زمنٍ في موسكو!! صور نعمة، احتلت كلَّ وسائل الإعلام، على الرغم من أن حدثَ اعتقالها جرى منذ أكثر من خمسة شهور.اعتُقلت لأنَّ مفتشي المطار وجدوا مع......

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