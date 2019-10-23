منذر خدام - الحلقة السابعة عشرة: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

2019/10/23 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الفصل السادسمواقف وسلوكيات للمعارضة خدمت النظام5-البيان الختامي لمؤتمر الرياض1لقوى الثورة والمعارضة المنعقد بتاريخ 10/12/2015 يتضمن البيان الذي صدر عن مؤتمر الرياض1 لقوى الثورة والمعارضة العديد من الايجابيات، لكنه يتضمن أيضا العديد من السلبيات التي أفاد منها النظام.(ملحق2)بداية من الأهمية بمكان مشاركة نحو ثمانية عشر فصيلاً مسلحاً في الاجتماع، وموافقتهم على البيان الختامي، وبالتالي......

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