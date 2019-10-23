بدء محاكمة امرأة فرنسية قتلت زميلتها وقطعتها إلى أجزاء (دون قصد)

2019/10/23 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت وسائل اعلام فرنسية، عن بدء محاكمة امرأة أقدمت على قتل زميلتها في العمل وتقطيع جسدها إلى أجزاء، إلا أنها قامت بذلك "دون قصد" بحسب ادعائها.

وذكرت وسائل الاعلام ان محكمة في مدينة تولوز بدأت بمحاكمة القاتلة صوفي (55 عاما)، وهي أم لطلفين، والتي اعترفت بقتل ماريلين البالغة من العمر 52 عاما، لكنها أصرت على أن الفعل لم يكن مقصودا.

وقال جورج كاتلا محامي عائلة الضحية "هذه محاكمة غير عادية..



نأمل في أن نتمكن من فهمها عند انتهائها".

وقتلت ماريلين في شقتها في وسط تولوز في جنوب فرنسا في ايار 2016، بتحطيم رأسها بزجاجة.

وبعد بضعة أيام، استخدمت المتهمة منشارا لتقطيع جثة ضحيتها، ثم نقلت الأجزاء المقطعة من الشقة إلى قناة "دو ميدي" الواقعة على مسافة حوالي 500 متر، في عربة سوبرماركت، أما رأسها فنقل في حقيبة ظهر.



وعثر على أجزاء الضحية لاحقا على ضفاف القناة.

وبعد أيام قليلة على الجريمة، ألقي القبض على صوفي في مسقط رأسها بمدينة مونبلييه، على مسافة حوالى 250 كيلومترا من تولوز.

وعملت المرأتان في جمعية للأشخاص المعوقين، وكان من المعروف أنهما تكرهان بعضهما البعض، ومن المتوقع صدور الحكم يوم الجمعة، وتواجه صوفي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

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