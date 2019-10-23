وصول قوات عسكرية سعودية إلى مطار عدن

2019/10/23 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، بوصول تعزيزات عسكرية سعودية، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

ونقلت الوكالة عن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن، قوله ان عشرات من الجنود السعوديين وصلوا على متن طائرة نقل عسكرية إلى مطار عدن الدولي، منتصف الليلة الماضية.

وأضاف أنه من المقرر وصول تعزيزات سعودية إضافية إلى عدن للانتشار، بدلا عن القوات الإماراتية التي انسحبت.

وأشار إلى أن القوات السعودية ستتخذ من معسكر التحالف العربي في مديرية البريقة غرب عدن، وقاعدة العند الجوية في محافظة لحج (60 كم شمال عدن) مقرا لها.

وكانت قوات سعودية تضم دبابات وعربات وجنود، وأخرى سودانية وصلت الأربعاء الماضي، إلى ميناء الزيت في مديرية البريقة غرب عدن، تم توزيعها بين المطار الدولي في مديرية خورمكسر شرق عدن، ومعسكر التحالف في مديرية البريقة.

وتسلمت، قوات سعودية وسودانية، أمس الأول الاثنين، مطار عدن الدولي من القوات الإماراتية التي ظلت تديره منذ استعادة التحالف العربي والجيش اليمني، مدينة عدن من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في تموز 2015.

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