امريكا ترسل 40 جندياً جديداً من قواتها الى العراق بعد انسحابهم من سوريا

2019/10/23 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وكالة الانباء السورية ‘سانا’ ،اليوم الاربعاء، عن انسحاب 40 جندياً من القوات التابعة للتحالف الدولي من سوريا الى العراق.وذكرت سانا في خبر عاجل تابعته “يس عراق”، أنه ‘تم انسحاب 40 جندياً من القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية عبر طائرة شحن عسكرية من مطار رحيبة (روباريا) غير الشرعي بريف المالكية إلى العراق’.[…]

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