الرافدين يطلق دفعة جديدة من المشمولين بسلف 25 مليون للموظفين

2019/10/23 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين، الأربعاء، دفعة جديدة من المشمولين سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح

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