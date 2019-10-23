مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من المشمولين بسلف 25 مليون لموظفي الدولة

2019/10/23 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، دفعة جديدة من المشمولين سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

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