صادق سعدون يستقل من تدريب فريق الديوانية

2019/10/23 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

قدم مدرب نادي الديوانية صادق سعدون استقالته من تدريب الفريق، يوم امس الثلاثاء، عثب خسارة فريقه امام النفط ضمن مباريات الدور الرابع للدوري الممتاز.

وتأتي هذه الاستقالة بعد النتائج المخيبة للفريق، حيث لعب ٤ مباريات خسر في ثلاثة منها ،مقابل فوز واحد، ويقف الفريق المركز ١٤ في ترتيب جدول المسابقة.

يذكر ان سعدون يعتبر خامس مدرب في الدوري ترك فريقه سواء للاستقالة او الاقالة.

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