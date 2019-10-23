2019/10/23 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصول وزير الدفاع الامريكي الى بغداد في زيارة غير معلنة

اخبار مباشرة

وصول وزير الدفاع الامريكي الى بغداد في زيارة غير معلنة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول وزير الدفاع الامريكي الى بغداد في زيارة غير معلنة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول وزير الدفاع الامريكي الى بغداد في زيارة غير معلنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).