زيارة مفاجأة لوزير الدفاع الاميركي الى بغداد

2019/10/23 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وصل وزير الدفاع الامريكي مارك إسبر ،اليوم الاربعاء، الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلن عنها.ومن المقرر ان يعقد إسبر اجتماعا مع نظيره العراقي نجاح الشمري، ورئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.وسيناقش وزير الدفاع الامريكي مع المسؤولين قضية انسحاب قوات بلاده من سوريا الى العراق، […]

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