السعودية.. أول صفقة دين دولي منذ هجمات أرامكو

2019/10/23 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة رويترز بأن السعودية كلفت مصارف عالمية من بينها "جي بي مورغان" الأميركي و"ستاندرد تشارترد" البريطاني بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار تستحق في عام 2029، وذلك في أول صفقة دين دولي للمملكة منذ الهجوم على

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